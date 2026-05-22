Азербайджанские каратисты завоевали 9 медалей на чемпионате Европы

На 61-м чемпионате Европы WKF во Франкфурте сборная Азербайджана завоевала девять медалей, заняв шестое общекомандное место по итогам международного турнира.

В турнире, прошедшем 20–24 мая, участвовали 586 спортсменов из 50 стран. Историческое золото в весовой категории до 55 кг завоевала Мадина Садыгова, ставшая первой представительницей Азербайджана со званием чемпионки Европы среди взрослых по версии WKF. Бронзу в категории до 68 кг добавила Ирина Зарецкая.

Женская команда Азербайджана в составе Мадины Садыговой, Ирины Зарецкой, Гюлай Оруджовой и Аюсу Ализаде заняла третье место в командном соревновани.

В турнере по паракаратэ бронзовыми призерами стали азербайджанские спортсмены Видади Халыгов, Фаррух Гайбалиев и Айсель Ахмедли.

В рамках чемпионата президент Федерации каратэ Азербайджана Ульви Гулиев провел две рабочие встречи. На переговорах с главой WKF Антонио Эспиносом обсуждалось развитие спорта и будущие проекты. Отдельно состоялась беседа с японским мастером каратэ 9-го дана шиханом Кагава, которая была посвящена вопросам обмена опытом.