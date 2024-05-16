Голубой флаг: названы страны с самыми чистыми пляжами в 2025 году

Где в мире можно найти самые чистые пляжи и море в 2025 году? В топ-3 стран по количеству "Голубых флагов" вошла Турция.

Страны с самыми чистыми пляжами объявило международное жюри проекта Blue Flag ("Голубой флаг").

Первое место в 2025 году вновь получила Испания - 642 пляжа отмечены "Голубым флагом", это новый мировой рекорд. На втором месте Греция – 623 пляжа, замыкает тройку стран с самыми чистыми в мире пляжами Турция - 577 пляжей.

В Турции с прошлого года число пляжей с "Голубым флагом" увеличилось на десять. Также "Голубой флаг" получили 29 марин и 26 туристических судов. Где в Турции можно найти самые чистые пляжи? Больше всего таких локаций в провинции Анталья – 233, а также в Мугле – 110, и Измире – 64.

Пляжи Италии получили 487 "Голубых флагов", Франции – 388, Португалии – 404. Также в первую десятку рейтинга Blue Flag вошли: Дания, Германия, Хорватия, Англия, Кипр.

В ОАЭ "Голубой флаг" присвоен 41 пляжу, в ЮАР экологически чистыми признаны 47 пляжей.

Пляжи Мексики получили 80 "Голубых флагов", Бразилии – 38, Аргентины – 10, Доминиканы – 26.

В список чистейших пляжей вошли 24 пляжа в Индии и 12 пляжных территорий в Японии.

В основе рейтинга Blue Flag лежит более 30 критериев, награда вручается с 1987 года. В России составляется собственный рейтинг чистых пляжей, они получают отметку "Синий флаг".