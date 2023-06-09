"Синий флаг" пляжа в России: что он означает?

Знак сертификации "Синий флаг" пляжа говорит о его высоком качестве и соответствии установленным властями России (а точнее, Минэкономразвития) стандартам. Сертификация проводится добровольно.
Категории пляжей в России
Россия начала проводить классификацию своих пляжей с 2020 года. Сначала им присваивали категории:
- I – высшая;
- II категория;
- III категория.
Стандарт "Синий флаг"
С 2022 года в России была введена новая система, основанная на флагах. Система "Синий флаг" заменила международную систему "Голубой флаг".
Отметим, что возможность пройти ее есть у пляжа любого водоема, не только морского.
Пляжи проверяются на основании таких ключевых критериев, как:
- чистота – воды и берега;
- безопасность;
- доступность среды;
- необходимая для отдыха инфраструктура и благоустройство.
"Желтый флаг" соответствует III, начальной категории. На таких пляжах будут спасательные посты и стойки со спасательными кругами, пункты связи с экстренными службами, туалеты и кабинки для переодевания.
"Зеленый флаг" – это II категория. Эти пляжи располагают медпунктом, шезлонгами, детскими и спортивными зонами и автомобильными парковками.
"Синий флаг" выдается пляжам высшей, I категории. Такие пляжи доступны для людей с ОВЗ. Аттракционы на них располагаются в выделенной зоне.
Пляжи любой категории должны обладать чистым берегом, без мусора, осколков стекла и других опасных предметов, в том числе острых камней.
Флаг соответствующего цвета устанавливается на пляже.
Сразу после введения системы "Синий флаг" вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что она превосходит международные аналоги по множеству критериев, так как более детальна.
"Голубой флаг"
Знак качества "Голубой флаг" выдает НКО "Фонд экологического образования" (FEE) с 1985 года. Проверка проводится более чем по 30 параметрам, ключевой из которых – чистая вода. Играют роль также чистота, инфраструктура, уровень безопасности и доступности для маломобильных лиц.
"Синий флаг" – пляжи России
В Сочи летом 2024 года будет действовать 41 пляж с "Синим флагом", в прошлом году таких локаций было 35.
В Калининградской области, сообщает АТОР, намерены в новом сезоне увеличить число пляжей с "Голубым флагом " с трех до десяти.