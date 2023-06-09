"Синий флаг" пляжа в России: что он означает?

Отечественная система добровольной сертификации пляжей существует в России с 2020 года. Изначально пляжам присваивали категории, с 2022 года они получают флаги – желтый, зеленый синий. Система "Синий флаг" – российский аналог "Голубого флага".

Знак сертификации "Синий флаг" пляжа говорит о его высоком качестве и соответствии установленным властями России (а точнее, Минэкономразвития) стандартам. Сертификация проводится добровольно.

Категории пляжей в России

Россия начала проводить классификацию своих пляжей с 2020 года. Сначала им присваивали категории:

I – высшая;

II категория;

III категория.

Стандарт "Синий флаг"

С 2022 года в России была введена новая система, основанная на флагах. Система "Синий флаг" заменила международную систему "Голубой флаг".

© Фото: Минкурортов Краснодарского края

Отметим, что возможность пройти ее есть у пляжа любого водоема, не только морского.

Пляжи проверяются на основании таких ключевых критериев, как:

чистота – воды и берега;

безопасность;

доступность среды;

необходимая для отдыха инфраструктура и благоустройство.

"Желтый флаг" соответствует III, начальной категории. На таких пляжах будут спасательные посты и стойки со спасательными кругами, пункты связи с экстренными службами, туалеты и кабинки для переодевания.

"Зеленый флаг" – это II категория. Эти пляжи располагают медпунктом, шезлонгами, детскими и спортивными зонами и автомобильными парковками.

© Фото: Правительство Калининградской области

"Синий флаг" выдается пляжам высшей, I категории. Такие пляжи доступны для людей с ОВЗ. Аттракционы на них располагаются в выделенной зоне.

Пляжи любой категории должны обладать чистым берегом, без мусора, осколков стекла и других опасных предметов, в том числе острых камней.

© Фото: Администрация Сочи

Флаг соответствующего цвета устанавливается на пляже.

Сразу после введения системы "Синий флаг" вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что она превосходит международные аналоги по множеству критериев, так как более детальна.

"Голубой флаг"

Знак качества "Голубой флаг" выдает НКО "Фонд экологического образования" (FEE) с 1985 года. Проверка проводится более чем по 30 параметрам, ключевой из которых – чистая вода. Играют роль также чистота, инфраструктура, уровень безопасности и доступности для маломобильных лиц.

"Синий флаг" – пляжи России

В Сочи летом 2024 года будет действовать 41 пляж с "Синим флагом", в прошлом году таких локаций было 35.

В Калининградской области, сообщает АТОР, намерены в новом сезоне увеличить число пляжей с "Голубым флагом " с трех до десяти.