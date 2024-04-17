Кубань готовит для туристов 565 пляжей

В нынешнем летнем отпускном сезоне, стартующем 1 июня, для туристов на Кубани откроются 565 пляжей, в том числе - 16 "степных" и 7 зон у воды, на которых будет запрещено купаться.

Туристов, планирующих летом отдохнуть на пляжах Краснодарского края, будут ждать 565 пляжей, причем не все из них будут расположены на черноморском побережье, сообщает пресс-служба администрации региона.

Конечно, большинство из них расположены именно у воды, н появятся и новые, более "экзотические" варианты – так, в 13 районах края будут открыты "степные пляжи", наличие воды на которых просто не предусмотрено их спецификой, и семь зон у воды без купания, передает "АиФ-Юг".

В регионе уже активно идет подготовка пляжных локаций – по поручению губернатора, все они будут готовы принять отдыхающих к 1 июня, причем все они будут доступны для любых категорий граждан без каких-либо ограничений.

Еще одна приятная новость – с пляжных территорий уберут все несанкционированные торговые точки, избавив людей от назойливых торговцев, предлагающих свой зачастую сомнительный товар из павильонов и мобильных лотков.

Напомним, 414 кубанских пляжей оборудованы камерами видеонаблюдения, 75 подключены к системе "Безопасный город", 86 пляжей получили "синий флаг", готовятся к открытию 17 новых или обновленных пляжных территорий.