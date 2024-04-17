В Крыму подсчитали число новых пляжей

Крымская весна принесла полуострову не только новую жизнь, но и новые пляжи для тех россиян, которые выбирают для отдыха крымские локации – за последние десять лет их стало почти в два раза больше, гласит статистика.

Власти Крыма за последние десять лет в 1,9 раза увеличили количество пляжей полуострова – теперь они могут одновременно принять 300 тыс человек, сообщила глава управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.

Только нынешним летом на черноморском побережье Крыма заработают еще 300 новых пляжей и более тысячи новых отелей, что послужит новым стимулом выбрать для отдыха именно гостеприимный полуостров, передает "АиФ-Крым".

Впрочем, как показывает статистика, Крым – на втором месте в Южном федеральном округе по числу гостиниц, лидирует в это все же Краснодарский край. А вот по продолжительности пребывания туристов на первом месте все же Крым.

Неизменным успехом на полуострове пользуются пляжи и локации Ялты, Алушты, Судака, Евпатории, Сак и Феодосии, добавила Ольга Балдина.