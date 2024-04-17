Сочинские пляжи станут доступными для всех

Власти Сочи намерены переоборудовать городские пляжи для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли на них отдыхать. Всего будут модернизированы почти 70 зон для отдыха у моря.

Несколько десятков сочинских пляжей станут доступны для инвалидов. На них оборудуют пандусы в рамках проекта "Доступный Сочи". Информацию об этом озвучила вице-мэр города Светлана Калинина.

По ее словам, власти города в процессе рабочего совещания обсудили вопрос модернизации городских пляжей.

В частности, будут переоборудованы почти 70 зон.

"На повестке вопрос доступности пляжных территорий и их инфраструктуры. Из 170 городских пляжей доступны 68, в 2023 году приобретены 40 пандусов для пляжей"

– Светлана Калинина

Как сообщила Калинина, в прошлом году курорт реализовал проект инклюзивных туристических маршрутов.

Она также отметила, что на курорте с каждым годом растет потребность в доступной среде, которая касается не только людей с ограниченными возможностями, но и мам с колясками. По ее данным, таких граждан в городе порядка 20-25%.

Калинина также рассказала, что все общественные места курорта необходимо сделать инклюзивными.

"Важно обеспечить доступность для маломобильных граждан объектов городской среды, в том числе парки, скверы, туалеты. В ближайшее время готовим предложения по развитию инклюзивного туризма в Сочи, создаем новые инклюзивные маршруты, в том числе совместно с нацпарком. По предложению сообществ инвалидов вводим в состав Градостроительного Совета экспертов по доступности и безбарьерной среде"

– Светлана Калинина