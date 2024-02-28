Мультимодальные перевозки возобновятся в сочинском аэропорту

В ближайшее время в аэропорту Сочи возобновят мультимодальные перевозки. Об этом сказано в Telegram-канале воздушной гавани.
У пассажиров появится возможность приобрести "единый билет" на маршрут, включающий в себя передвижение на различных транспортных средствах.
"Система единой перевозки "Самолет+Автобус" позволяет пассажирам оформить один проездной билет на весь маршрут поездки с использованием разных видов транспорта"
– пресс-служба аэропорта
Рейсы прилетающих на курорт самолетов и отправляющихся автобусов обещают состыковать между собой по времени.
"В случае задержки стыковка будет сохранена"
– представитель воздушной гавани
В частности, с 30 апреля в аэропорту Сочи будет организована пересадка на автобус для граждан, которые направляются в Абхазию.