Вестник Кавказа

Мультимодальные перевозки возобновятся в сочинском аэропорту

Красная поляна
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Первые после паузы мультимодальные пассажирские перевозки по "единому билету" в Сочи будут запущены на следующей неделе. Благодаря им гражданам станет проще добираться в Абхазию.

В ближайшее время в аэропорту Сочи возобновят мультимодальные перевозки. Об этом сказано в Telegram-канале воздушной гавани.

У пассажиров появится возможность приобрести "единый билет" на маршрут, включающий в себя передвижение на различных транспортных средствах.

"Система единой перевозки "Самолет+Автобус" позволяет пассажирам оформить один проездной билет на весь маршрут поездки с использованием разных видов транспорта"

– пресс-служба аэропорта

Рейсы прилетающих на курорт самолетов и отправляющихся автобусов обещают состыковать между собой по времени.

"В случае задержки стыковка будет сохранена"

– представитель воздушной гавани

В частности, с 30 апреля в аэропорту Сочи будет организована пересадка на автобус для граждан, которые направляются в Абхазию.

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