В Сочи открывается восемь новых отелей

Больше отелей будет работать для туристов в Сочи этим летом. Запланировано открытие восьми отелей, в том числе на берегу моря.

Курорт Сочи к высокому сезону готовит новые отели, рассказали в городской администрации.

"Открываются сразу восемь новых отелей, крупнейший из них <…> - на 98 номеров, расположенный на первой береговой линии с собственной закрытой территорией с открытым подогреваемым бассейном"

– администрация

Летом в Сочи принимать гостей будут 57 санаториев и пансионатов, почти 140 крупных отелей и баз отдыха, а также другие места размещения - глэмпинги, апарт-отели, детские лагеря, гостевые дома.

Для туристов на курорте летом будут работать около 200 пляжей, территории благоустроены, 41 пляжная зона отмечена знаком "Синий флаг".