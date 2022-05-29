Пляжи в Сочи получат "звезды" в 2024 году

Сочинским пляжам теперь будут присваивать то или иное количество звезд по аналогии с гостиницами. Каждому уровню будет соответствовать свой набор услуг, что поможет сделать отдых в Сочи более комфортным.

"Звездность" пляжей в Сочи решили внедрить власти города, об инициативе рассказал глава города.

"Внедрим стандарты "звездности" на пляжах Сочи по примеру гостиничной индустрии"

– Алексей Копайгородский

По словам мэра, механизм присвоения "звезд" разработают руководители отрасли – соответствующее поручение уже дано им.

Глава города пояснил, что, в зависимости от категории пляжа, на нем должен будет обеспечиваться четкий перечень услуг. Такая предсказуемость поможет туристам выбрать место для отдыха, которое подходит именно им.

Напомним, сейчас лучшим пляжам в России дается "Синий флаг" – это стандарт качества, говорящий о чистой воде и высоком уровне безопасности. На Кубани в 2023 году больше всего таких пляжей было в Сочи – 36 из 76 пляжных территорий.