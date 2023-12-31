В Ставропольском крае за шесть лет открыли 30 детских садов

На Ставрополье подвели итоги строительства в рамках национального проекта "Демография". За несколько лет в регионе построили 30 детских садов.

За 6 лет на Ставрополье построили 30 детских садов, поведали в правительстве региона.

Жители региона получили более 5 тыс мест в дошкольных учреждениях. Сообщается, что новые сады открылись в Ставрополе, Михайловске, Кавминводах и других населенных пунктах.

Отмечается, что многие детские учреждения оборудованы бассейнами, большинство детских садов также имеют специальные площадки для творческих активностей.

Всего в регионе функционируют более 800 заведений дошкольного образования.