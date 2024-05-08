Сколько пляжей Сочи получили "Синий флаг" в 2024 году?

Знак сертификации "Синий флаг" в этом году получили больше пляжей Сочи, чем в 2023 году. Достижением поделились в администрации города. Мэрия также опубликовала фото с пляжей Сочи 2024.

"Синие флаги" в 2024 году были выданы 41 пляжу Сочи, рассказали в администрации города.

В ведомстве напомнили, что речь идет о программе добровольной сертификации. Она была запущена МЭР РФ.

Пляжи проверяются экспертами, которые аккредитованы кубанским Минкурортов. Специалисты проводят проверки, на основании которых и присваиваются "флаги".

"Они ... свидетельствуют о чистоте морской воды, высоком уровне сервиса, организации безопасности и благоустройства пляжей"

– мэрия Сочи

Напомним, годом ранее "Синие флаги" получили 35 пляжей Сочи.

Как рассказал директор департамента курортов, в Сочи в этом году будет свыше 170 пляжей и набережных, которые растянутся на 41 км.

По словам Святослава Ершова, все они будут оформлены в едином дизайне, снабжены мебелью, обеспечены спортивными и детскими зонами. Это неслучайно, ведь концепция нового сезона отдыха в Сочи посвящена семье. Упор делается на развитие семейного отдыха. Он должен быть комфортным и интересным, а также безопасным.