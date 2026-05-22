Власти США полагают, что неспособность стран прийти к консенсусу относительно иранской ядерной программы повлекла отсутствие итогового документа конференции ДНЯО.

В США объяснили отсутствие итогового документа 11-й обзорной конференции ДНЯО в Нью-Йорке разногласиями относительно Ирана. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.

Американская администрация выражает сожаление из-за неспособности стран достичь консенсуса. Томми Пиготт подчеркнул намерение США обсуждать отказ ряда государств всерьез воспринимать исходящую от Ирана угрозу режиму нераспространения. Представитель Госдепартамента прямо обвинил иранскую сторону в несоблюдении обязательств в рамках договора ДНЯО.

Министерство иностранных дел РФ ранее назвало действия США и Израиля в отношении Ирана губительными для ДНЯО.

Постоянное представительство Ирана при ООН возложило ответственность за завершение конференции без резолюции в третий раз подряд исключительно на американскую сторону и ее союзников.

Отметим, 11-я обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО проходила в штаб-квартире ООН с 27 апреля по 22 мая. Встречи проводятся раз в пять лет при участии 191 государства для оценки выполнения договоренностей по ключевым направлениям.