Вестник Кавказа

Иран обвинил США в провале конференции ДНЯО

Иран обвинил США в провале конференции ДНЯО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По заявлению Ирана, конференция Договора о нераспространении ядерного оружия в третий раз завершилась без итогового документа из-за США и их союзников.

В постоянном представительстве Ирана при ООН заявили о провале обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за действий США и их союзников. Об этом говорится в официальном заявлении дипломатической миссии.

В заявлении указано, что чрезмерные требования США толкают ДНЯО в свободное падение. Иранская сторона также предупредила, что без ядерного разоружения невозможно представить будущее договора.

Ранее председатель конференции и постоянный представитель Вьетнама при ООН До Хунг Вьет заявил, что по итогам заседания участникам не удалось достичь консенсуса по итоговому документу.

Обзорная конференция начала работу 27 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и завершилась в пятницу. Мероприятие проходит раз в пять лет с участием 191 государства для оценки выполнения ДНЯО по нераспространению, ядерному разоружению и мирному использованию атомной энергии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1155 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.