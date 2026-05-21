Иран обвинил США в провале конференции ДНЯО

По заявлению Ирана, конференция Договора о нераспространении ядерного оружия в третий раз завершилась без итогового документа из-за США и их союзников.

В постоянном представительстве Ирана при ООН заявили о провале обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за действий США и их союзников. Об этом говорится в официальном заявлении дипломатической миссии.

В заявлении указано, что чрезмерные требования США толкают ДНЯО в свободное падение. Иранская сторона также предупредила, что без ядерного разоружения невозможно представить будущее договора.

Ранее председатель конференции и постоянный представитель Вьетнама при ООН До Хунг Вьет заявил, что по итогам заседания участникам не удалось достичь консенсуса по итоговому документу.

Обзорная конференция начала работу 27 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и завершилась в пятницу. Мероприятие проходит раз в пять лет с участием 191 государства для оценки выполнения ДНЯО по нераспространению, ядерному разоружению и мирному использованию атомной энергии.