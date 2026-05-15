Участковые врачи снова появятся в Москве

В Москве в скором времени снова появятся участковые врачи, о возвращении этого института рассказала вице-мэр города по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью РБК.

По ее словам, участковый врач будет фактически "личным врачом" пациента, ее роль в поликлиники будет основной.

"Он постоянно сопровождает людей на своем участке, а не только во время приема, координирует диагностику и лечение, хорошо знает историю каждого своего пациента, формирует целостное понимание его состояния"

– Анастасия Ракова

Она подчеркнула, что отношения между таким специалистом и пациентом будут долгосрочными, то есть в ответственности врача будет не один прием, а в целом результат лечения и состояние здоровья человека.