Очередная группа переселенцев получила ключи от квартир

Бывшие вынужденные переселенцы получили ключи от квартир в селах Ходжалинского района.

Вернувшиеся в Ходжалинский район бывшие вынужденные переселенцы получили ключи от квартир, сообщила пресс-служба Управления по связям с общественностью Службы восстановления.

Уточняется, что жилье получили вернувшиеся переселенцы в села Ханабад, Бадара, Баллыджа, Тязябина и Ханюрду.

Как сообщила пресс-служба, Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах уже обеспечили все условия для возвращения 9 семей на сегодняшний момент.

Всего эти 9 семей составляют 29 человек.

Люди были размещены в полностью отреставрированных домах, оснащенных современной инфраструктурой.