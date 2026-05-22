Еще одна группа переселенцев возвращается в Джебраильский район

Новая группа бывших вынужденных переселенцев возвращается сегодня в Джебраильский район Азербайджана.

В частности, в понедельник в село Шукюрбейли Джебраильского района была направлена очередная группа семей переселенцев.

В данный момент в село Шукюрбейли Джебраильского района переселяется 119 семей, то есть 535 человек.

Ранее все эти люди временно проживали в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях

напомним, что программа Великого возвращения на деоккупированные территории проходит в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.