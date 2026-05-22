Еще одна группа переселенцев возвращается в Джебраильский район

В понедельник стартовало возвращение в Джебраильский район еще одной группы бывших вынужденных переселенцев.
Новая группа бывших вынужденных переселенцев возвращается сегодня в Джебраильский район Азербайджана.
В частности, в понедельник в село Шукюрбейли Джебраильского района была направлена очередная группа семей переселенцев.
В данный момент в село Шукюрбейли Джебраильского района переселяется 119 семей, то есть 535 человек.
Ранее все эти люди временно проживали в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях
напомним, что программа Великого возвращения на деоккупированные территории проходит в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.