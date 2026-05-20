Азербайджан очистил от мин более 270 тыс га освобожденных территорий

Более 270 тыс га освобожденных территорий было очищено от мин за период с ноября 2020 года, рассказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов в ходе выступления на сессии в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, в результате работ были найдены и обезврежены свыше 250 тыс мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Вугар Сулейманов подчеркнул, что минная угроза становится препятствием на пути восстановления не только в Азербайджане, но и в других странах. По его словам, эти риски значительно ограничивают возможности для развития, под угрозой оказывается безопасность населения. Председатель правления ANAMA обратил внимание на то, что в таких условиях сегодняшняя платформа особенно важна.

"Устранение минной проблемы не ограничивается лишь национальными усилиями, оно требует постоянной международной поддержки, партнерства, инновационных подходов и обмена передовым опытом"

– Вугар Сулейманов