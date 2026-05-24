Лидеры соседних стран поздравили народ Грузии с Днем независимости

На имя премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе продолжают поступать поздравительные письма - по случаю Дня независимости страны, отмечаемому сегодня, народ страны поздравили лидеры соседних государств.

Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем письме подчеркнул высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами, отметив: отношения Баку и Тбилиси основаны на традициях дружбы, братства и добрососедства, сформированных на протяжении веков, передает Sputnik Грузия.

"Искренне поздравляю Вас и весь грузинский народ с Днем независимости - 26 мая, и желаю всего наилучшего от себя лично и от азербайджанского народа. Мы очень рады динамичному развитию и достижениям нашей дружественной страны и стратегического партнера Грузии"

- Ильхам Алиев

В своем поздравлении президент Азербайджана подчеркнул: сотрудничество двух стран характеризуется активным политическим диалогом, регулярными взаимными визитами и развитием взаимовыгодных проектов, он также выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении двусторонней повестки для развития региона, пожелав грузинскому народу мира, благополучия и процветания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем поздравительном письме подчеркнул дружественный и добрососедский характер отношений между странами.

"Уважаемый господин премьер-министр, от моего имени и от имени турецкого народа искренне поздравляю Вас и грузинский народ с Днем независимости соседней и дружественной Грузии"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер напомнил о недавней встрече на Анталийском дипломатическом форуме, где лидеры двух стран обсудили развитие стратегического партнерства и дальнейшее углубление взаимодействия, а также выразил уверенность, что такое сотрудничество служит интересам региональной стабильности и благополучия их народов, и тоже пожелал Грузии мира и процветания.

Поздравление с Днем независимости Грузию Ираклий Кобахидзе получил и от премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в своем послании заверил: укрепление братских отношений с Грузией является одним из ключевых приоритетов внешней политики Еревана и уже приобрело характер стратегического партнерства.

"От имени правительства Армении и от себя лично хочу искренне поздравить Вас с национальным праздником - Днем восстановления государственной независимости. Укрепление братских отношений с Грузией является одним из главных направлений нашей внешней политики"

- Никол Пашинян

Армянский лидер высоко оценил участие грузинской делегации в 8-м саммите Европейского политического сообщества в Ереване и усилия правительства страны в направлении регионального сотрудничества, пожелав ее народу мира и процветания.

Напомним, Акт о государственной независимости Грузии был принят в 1991 году. Соответствующий документ утвердил Верховный Совет республики 9 апреля на основании прямых результатов проведенного ранее всенародного референдума.