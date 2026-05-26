Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с Гурбан байрамы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народ страны с Гурбан байрамы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился поздравительной публикацией по случаю праздника Гурбан – одного из самых значимых праздников в исламе.

Соответствующее поздравление было опубликовано на официальном сайте главы государства.

"В дни Гурбан байрамы, олицетворяющего ниспослание Ислама человечеству как последней небесной религии и пути духовно-нравственного спасения, миллионы мусульман совершают хадж, испытывая гордость и радость единства и равенства, готовности к самопожертвованию во имя благородных целей"

— Ильхам Алиев

Он отметил, что Гурбан байрамы — действительно, всенародный праздник в Азербайджане, он пробуждает в обществе чувства солидарности, гуманизма и милосердия.

Президент Азербайджана также заявил, что церемонии по случаю праздника Гурбан байрамы ежегодно проводятся в стране с приподнятым настроением и торжественностью.

Кроме того, Ильхам Алиев обратился к народу с просьбой молиться за за прогресс Азербайджана, а также благополучие и процветание его народа.

В завершении поздравляения глава Азербайджанской Республики пожелал своему народу счастья, изобилия и достатка в их домах.