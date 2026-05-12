Замглавы МИД РФ не выдали визу для участия в заседании СБ ООН в США

Заместитель главы МИД России не смог получить американскую визу. В США он собирался принять участие в заседании СБ ООН.
Соединенные Штаты отказали в получении визы замглавы МИД России Александру Алимову. Об этом сообщил 26 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что заместитель министра должен был принять участие в заседании Совета безопасности ООН.
"Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана"
– Василий Небензя
Заседание по теме "Отстаивание целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН" проходит 26 мая. Председателем на нем выступает глава МИД Китая Ван И.