Вестник Кавказа

Замглавы МИД РФ не выдали визу для участия в заседании СБ ООН в США

Статуя свободы
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Заместитель главы МИД России не смог получить американскую визу. В США он собирался принять участие в заседании СБ ООН.

Соединенные Штаты отказали в получении визы замглавы МИД России Александру Алимову. Об этом сообщил 26 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что заместитель министра должен был принять участие в заседании Совета безопасности ООН.

"Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана"

– Василий Небензя

Заседание по теме "Отстаивание целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН" проходит 26 мая. Председателем на нем выступает глава МИД Китая Ван И.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.