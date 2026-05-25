Торговый оборот России и ОАЭ достиг исторического максимума

Мантуров заявил о росте торгового оборота России и ОАЭ в 1,5 раза. Торговый оборот стран составил $14 млрд.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что торговый оборот России и ОАЭ в прошлом году оказался рекордным за всю историю. Страны наторговали друг с другом на $14 млрд, что в 1,5 раза превысило прошлые показатели.

"Успешно расширяются торгово-экономические связи. Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос в полтора раза и вышел на исторический максимум - 14 миллиардов долларов"

– Денис Мантуров

Отметим, что Россия поставляет в ОАЭ драгоценные металлы, алмазы, зерновые, растительные масла. Стороны активно сотрудничают в сфере туризма, инвестиций и логистики.