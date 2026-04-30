Россия и ОАЭ будут обмениваться инвестициями

Россия ратифицировала соглашение о торговле услугами и инвестициями с ОАЭ: теперь российские компании смогут отрывать в специальных свободных зонах страны дочерние банки, медучреждения и новостные агентства с российским капиталом.

Россия ратифицировала Соглашение о торговле услугами и инвестициях с правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), подписанное в Москве 7 августа 2025 года, закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ предусматривает создание зон свободной торговли, которые будут охватывать услуги и инвестиции и предоставлять более благоприятные условия для выхода российских компаний на рынок ОАЭ и расширения их присутствия, передает ТАСС.

Соглашение предусматривает работу российских поставщиков услуг и инвесторов без ограничений в сферах компьютерных услуг, исследований и разработок, технических испытаний, технических консультаций, ремонта морских и воздушных судов, железнодорожных перевозок, а также образовательных и юридических услуг.

Также в специализированных свободных зонах ОАЭ российские компании смогут открывать дочерние банки, медицинские учреждения и новостные агентства со 100% российским капиталом.

Ряд положений соглашения предусматривает 70% участия российских компаний в капитале компаний ОАЭ, предоставляющих комплексные инженерные услуги, медицинские услуги, услуги аренды судов и другого транспортного оборудования, а также пассажирские морские перевозки, а также предоставление каждой стороной благоприятного режима в отношении всех мер, влияющих на торговлю услугами.