Шуша принимает IV Глобальный медиафорум

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в Шуше IV глобальный медиафорум традиционной пресс-конференцией, где ответил на вопросы журналистов иностранных СМИ.

Сегодня утром в Шуше открылся двухдневный IV Глобальный медиафорум. Тема форума в этом году – "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия".

По традиции медиафорум открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, ответив на вопросы участников. Он обратил внимание, что Баку организует медиафорумы в Шуше, чтобы предоставить СМИ разных стран площадку для конструктивных дискуссий и познакомить их с Карабахом, с ходом реализации проектов Великого возвращения.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что внешняя политика Баку строится на стремлении к сотрудничеству в первую очередь с соседними по региону государствами и урегулировании любых возникающих вопросов.

"Мы стремимся создать ту же атмосферу, которая царит на медиафоруме в Шуше, в том числе и среди многочисленных международных участников"

– Ильхам Алиев

Благодаря этому подходу, отметил президент Азербайджана, Баку установил и поддерживает превосходные отношения со странами во всех стратегических направлениях, включая Центральную Азию и Европу. Республика нацелена на транспортно-логистическое объединение регионов и потому развивает транспортные коридоры.

Успехи Азербайджана в защите национальных интересов и в расширении и укреплении политических и экономических связей с соседними государствами и более отдаленными регионами привели к тому, что сегодня республика обрела статус средней державы, обратил внимание Ильхам Алиев.

"На мой взгляд, терминологически, критерием, определяющим среднюю державу, является признание потенциала этой страны, признание ее способности отстаивать собственные национальные интересы"

– Ильхам Алиев

Также современный Азербайджан – надежный партнер в энергетике, стабильность работы которого проверена десятилетиями. Сегодня SOCAR поставляет газ в 16 государств, занимая по этому показателю первое место в мире. Президент Азербайджана добавил, что ведутся переговоры с еще несколькими государствами ЕС о запуске поставок азербайджанского газа.

В этом году в Шушинском медиафоруме участвует 160 гостей из 54 государств, включая журналистов, политологов и менеджмент СМИ. В Шушу прибыли представители 30 международных информагентств и 60 ведущих медиаструктур.