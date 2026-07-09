В Грузии на 13 лет тюрьмы осудили оппозионера за попытку поджога канцелярии суда

В Тбилиси к 13 годам тюрьмы приговорили Алеко Элисашвили за попытку поджога канцелярии суда. Суд также рассматривает и другой эпизод с участием политика – поджог судебного архива.

Суд в Тбилиси вынес вердикт по резонансному уголовному делу о попытке поджога канцелярии городского суда в конце прошлого года. Обвиняемый – политик Алеко Элисашвили из партии "Сильная Грузия – Лело" – получил 13 лет тюрьмы.

Согласно материалам уголовного дела, Элисашвили проник в здание канцелярии Тбилисского горсуда, разбив стекло молотком. После чего оппозиционер облил бензином документы, технику и канцтовары, попытавшись совершить поджог. Помешать планам активиста пытались судебные приставы, которым Элисашвили сопротивлялся при помощи огнестрельного оружия.

Однако Элисашвили может провести в заключении еще больше времени – суд рассматривает эпизод мая 2025 года, когда оппозиционер поджог архив суда. Следствие считает, что действия Элисашвили направлены на подрыв основ судебной власти в стране.