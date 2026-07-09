Вестник Кавказа

США не хотят участия Израиля в новом витке конфликта с Ираном - СМИ

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По сообщениям СМИ, администрация президента США противодействует вовлечению Израиля в боевые действия против Ирана, опасаясь потери контроля над развитием ситуации.

США не поддерживают участие Израиля в новом этапе военного противостояния с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на два источника в израильском руководстве.

По информации телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выражал готовность присоединиться к американским ударам, однако Вашингтон в текущих условиях выступает против этого. В Израиле полагают, что Дональд Трамп не заинтересован в полномасштабной войне и в качестве наиболее жесткой меры готов допустить лишь восстановление морской блокады иранских портов. Белый дом официально не комментирует эту информацию.

Напомним, ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля готова при необходимости самостоятельно возобновить военную операцию против Ирана.

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