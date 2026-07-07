Великобритания сняла санкции с танкера Зангезур

Лондон исключил азербайджанский нефтяной танкер "Зангезур" из своих санкционных списков вслед за недавним аналогичным решением Совета Европейского союза.
Министерство иностранных дел Великобритании исключило азербайджанский нефтяной танкер "Зангезур" из национального санкционного списка. Соответствующая информация опубликована в официальном документе правительства Соединенного Королевства.
Британские власти изначально внесли азербайджанское судно в санкционный список, заподозрив его в перевозке российской нефти.
Ранее Совет Европейского союза также отменил санкции в отношении "Зангезура", а также судов "Шуша", "Карабах" и "Ханкенди". Они принадлежат совместному предприятию ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).