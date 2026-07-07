Вестник Кавказа

США предложили Ливану и Израилю встретиться в Риме

Вид на Рим
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США намерены организовать встречу посланников Ливана и Израиля в Риме. Переговоры могут пройти в середине месяца.

Вашингтон предлагает Бейруту и Тель-Авиву провести переговоры в Риме для обсуждения реализации достигнутых договоренностей. 

По данным СМИ, Госдепартамент США направил сторонам уведомление о подготовке переговорного процесса. Встреча запланирована на 15-16 июля. Согласно информации СМИ, инициатором встречи выступают США. 

Сообщается, что Ливан пока не согласился на участие в переговорах. В Бейруте указывают на несоблюдение Израилем достигнутых в Вашингтоне договоренностей, согласно которым ЦАХАЛ должен был передать ливанской армии позиции к северу от реки Литани.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
720 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.