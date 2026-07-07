США предложили Ливану и Израилю встретиться в Риме

США намерены организовать встречу посланников Ливана и Израиля в Риме. Переговоры могут пройти в середине месяца.
Вашингтон предлагает Бейруту и Тель-Авиву провести переговоры в Риме для обсуждения реализации достигнутых договоренностей.
По данным СМИ, Госдепартамент США направил сторонам уведомление о подготовке переговорного процесса. Встреча запланирована на 15-16 июля. Согласно информации СМИ, инициатором встречи выступают США.
Сообщается, что Ливан пока не согласился на участие в переговорах. В Бейруте указывают на несоблюдение Израилем достигнутых в Вашингтоне договоренностей, согласно которым ЦАХАЛ должен был передать ливанской армии позиции к северу от реки Литани.