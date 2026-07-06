Конституционный суд разрешил Токаеву снова баллотироваться в президенты

Согласно разъяснениям, полученным от Конституционного суда Казахстана, нынешний президент страны Касым-Жомарт сможет принимать участие в следующих выборах главы государства.

Обновленная Конституция Казахстана, одобренная народом страны на референдуме 15 марта и начавшая действовать 1 июля, позволяет президенту Касым-Жомарту Токаеву снова баллотироваться на пост главы государства, такое решение вынес Конституционный суд республики.

В сообщении говорится, что глава государства обратился в КС с просьбой о разъяснении следующего вопроса: могут ли люди, занимающие посты в соответствии с прежней Конституцией (от 30 августа 1995 года), быть избраны либо назначены на ряд должностей, в том числе президента.

"По итогам рассмотрения обращения президента Конституционный суд дал официальное толкование: п. 1 ст. 43, п. 2 и 3 ст. 72, п. 1 ст. 83 и п. 3 ст. 84 Конституции 2026 года следует понимать таким образом, что лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года"

– разъяснение суда

В КС пояснили, что назначение имеющих такой карьерный опыт лиц на данные должности после вступления в силу новой Конституции квалифицируется как первое избрание/назначение.

Напомним, ранее Токаев инициировал законодательные поправки об увеличении срока полномочий президента с четырех до семи лет. Кроме того, согласно одной из поправок, одно то же лицо не может быть избрано главой государства более одного раза.