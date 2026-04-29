Ориентироваться в курортном Кисловодске станет проще

Туристам, прибывающим на отдых в курортный Кисловодск, будет гораздо легче ориентироваться в городских локациях, не прибегая к помощи местного населения: в городе впервые появится своя удобная навигация.

Найти любую достопримечательность в курортном Кисловодске, особенно тем, кто приехал сюда на отдых впервые, вскоре станет намного легче – в городе начали монтаж новых навигационных стел, которые помогут быстрее ориентироваться на местности, сообщили в администрации курорта.

Первые конструкции уже установлены – теперь, руководствуясь указаниями на них, можно без труда пройти к самым известным городским достопримечательностям, передает "АиФ-Ставрополье".

Примечательно и то, что оригинальные навигационные указатели, сразу бросающиеся в глаза, появились в городе впервые – их размещают в ключевых точках курорта, они информируют туристов о маршрутах до Курортного бульвара, Главных нарзанных ванн, Нарзанной галереи, Колоннады, Национального парка "Кисловодский", Комсомольского парка и Старого озера, отметил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Работы по установке навигационных стел идут полным ходом – вскоре они появятся на всех оживленных участках Кисловодска, добавили в администрации.