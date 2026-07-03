Стали известны подробности визита Трампа в Анкару

СМИ рассказали о подробностях предстоящей поездки американского лидера Дональда Трампа в Турцию на саммит НАТО. В Анкаре применяются чрезвычайные меры безопасности.

В преддверии саммита НАТО в Анкаре проходит усиленная подготовка с применением усиленных мер безопасности, сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что это связано с предстоящим визитом президента США Дональда Трампа в турецкую столицу.

Сообщается, что он приедет на саммит с делегацией около тысячи человек, обновленным самолетом Air Force One, вертолетом Marine One и знаменитым президентским лимузином The Beast.

Согласно материалам турецкой прессы, Самолет Boeing 747-8 Air Force One, который Трампу подарил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани, оценивается примерно в $500 млн.

Вертолет Marine One, который глава Белого дома использует для перелетов на короткие расстояния будет доставлен в Анкару по частям на грузовых самолетах, после чего будет собрана уже на месте, пишут СМИ.

Также к услугам Трампа в Турции будет и его официальный президентский лимузин Cadillac под названием The Beast, который обычно используется во всех официальных визитах. Машина оборудована пятислойной системой брони и передовой схемой безопасности.

Как пишут СМИ, американская делегация приедет в Турцию еще до начала мероприятия. Предварительно американские группы по логистике и безопасности начнут подготовку под контролем турецких официальных лиц.

Отмечено, что вместе с президетом в Анкару прибудут его личный пресс-секретарь, советник по национальной безопасности, медиагруппа, агенты Секретной службы, представители ВВС и ВМС США.

Подготовка мер безопасности в турецкой столице как для всех видов транспорта доведена до наивысшего уровня, отмечают СМИ.

В настоящее время ведется всесторонняя логистическая работа к визиту Трампа.