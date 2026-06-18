Россиянам стало дороже отдыхать в Турции

Летние туры 2026 года в Турцию стали дороже на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 267 тыс рублей.

Летом 2026 года стоимость путевки в Турцию выросла в среднем на 14%, говорится в исследовании сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel.

Согласно информации, средняя стоимость тура на турецкие курорты составляет 267 тыс рублей.

"Средний чек этим летом составил 267 тыс рублей, это на 14% больше, чем в июне годом ранее. Чаще всего средний чек отражает стоимость поездки на двоих на неделю, тур при этом включает перелет, проживание в отеле и медицинскую страховку, в некоторых случаях добавляется трансфер до отеля и в аэропорт"

– Level.Travel

Тем не менее, специалисты сервиса отмечают, что Турция по-прежнему остается самым востребованным направлением, поскольку на ее курорты приходится 41% всех приобретенных туров в июне.

Однако, это на 4% меньше, чем в июне прошлого года, когда доля бронирования составляла 45%.

Второе место по популярности у россиян занимает Египет, на который пришлось 19% от всех заказов в июне, рассказали в Level.Travel.

Египетские туры тоже подорожали примерно на 5% – отдохнуть на Красном море теперь можно в среднем за 206 тыс рублей.

На третьем месте по частоте бронирований расположились российские курорты.

Самым популярным направлением остается Сочи, средний чек в этом году составляет 93 тыс рублей. Летний тур в Кавказские Минеральные Воды стоит 79 тыс. рублей, сообщили эксперты.