Турция становится крупной площадкой мира и сотрудничества

Турция продолжит выступать площадкой для мира и сотрудничества, и проведение в стране таких мероприятий, как саммит НАТО, саммит ОТГ и COP31, укрепляет значимость страны в международной системе, заявили в администрации президента страны.

Турция продолжит выступать в качестве неизменной площадки для мира и сотрудничества, заявил сегодня глава Управления по коммуникациям при Администрации президента страны Бурханеттин Дуран.

"Взяв на себя историческую миссию по построению региональной стабильности и формированию общего будущего, Турция оставляет свой след в глобальной дипломатии во имя построения более справедливого мира и продолжит оставаться неизменной площадкой для мира и сотрудничества"

- Бурханеттин Дуран

Чиновник особо отметил: Турция не просто принимает у себя крупные мероприятия мирового масштаба, но и продолжает быть голосом глобальной совести и дипломатии во всех сферах - от посреднических усилий до оказания гуманитарной помощи, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В Турции все чаще проходят ключевые мероприятия, задающие тон в мировой политике - саммит Организации тюркских государств и COP31, а теперь и саммит лидеров НАТО, что укрепляет значимость страны в международной системе, добавил Бурханеттин Дуран.