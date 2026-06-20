Стабильность Южного Кавказа необходима для развития Среднего коридора – Бочоришвили

Глава грузинского внешнеполитического ведомства заявила о важности поддержания мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, поскольку это имеет значение для развития Среднего коридора.

Мир и безопасность на Южном Кавказе имеют важное значение не только для Грузии, Азербайджана и Армении, но и для развития Среднего коридора, такое заявление сделала глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.

Об этом она сказала в интервью программе "Имеди неделя".

Как подчеркнула министр иностранных дел, это достаточно важно для развития транспортной взаимосвязанности и выстраивания логистики.

"Безусловно, мир и безопасность на Южном Кавказе важны не только с точки зрения безопасности наших стран и всего региона, но и в контексте развития транспортной взаимосвязанности и Среднего коридора"

– Мака Бочоришвили

Тем не менее, по ее словам, безопасность страны является одним из основополагающих государственных интересов.

"Прежде всего, мы исходим из национальных интересов, а безопасность нашей страны является отправной точкой как внутренней, так и внешней политики"

– Мака Бочоришвили