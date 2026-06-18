Средний коридор стал приоритетом внешней политики Грузии

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили объяснила визиты руководителя грузинского государства Ираклия Кобахидзе в Центральную Азию – они связаны с интересом Тбилиси к закреплению своей роли в составе трансрегионального маршрута грузоперевозок Средний коридор.

Руководитель грузинского внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили, комментируя визиты председателя правительства республики Ираклий Кобахидзе в Кыргызстан и Таджикистан, подчеркнул, что для Тбилиси выросла значимость взаимосвязей с государствами Центральной Азии из-за нового внешнеполитического приоритета.

Бочоришвили пояснила, что этим приоритетом для Грузии на сегодняшний день стало всемерное развитие Среднего коридора – трансрегионального логистического маршрута, по которому товары из Китая поставляются через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию в Европу.

Стремление Грузии как можно больше усилить свою роль как страны-транзитера в составе Среднего коридора мотивирует ее углублять взаимодействие с центральноазиатскими государствами.

"Приоритетом Грузии, действительно, является углубление отношений со странами Центральной Азии в контексте развития Среднего коридора. И в этом отношении, разумеется, существующий уровень наших торгово-экономических связей нуждается в развитии и дальнейшем углублении"

– Мака Бочоришвили

Отметим, что грузинский Кабмин за последнее время неоднократно делал заявления об интересе Тбилиси к выводу отношений с государствами Центральной Азии на новый уровень в плане логистики и торговли.