Анкара наблюдает за попытками Тель-Авива сорвать переговоры Ирана и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара отслеживает все попытки Израиля свести на нет переговорный процесс ИРИ и Америки.

Турция пристально следит за шагами, путем которых Израиль надеется сорвать американо-иранский переговорный процесс, такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Благодаря соглашению, достижение которого стало возможно благодаря усилиям Пакистана, мир смог немного спокойнее выдохнуть"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Однако, подчеркнул он, в последнее время в мировой прессе появляются публикации, посвященные сложностям на пути этого процесса.

По словам главы государства, Турция поддерживает все усилия по снижению напряженности и урегулированию дипломатическим путем.

"Мы внимательно следим за провокациями израильской администрации, направленными на подрыв соглашения"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, наиболее активно такие действия ведутся в Ливане и Сирии.