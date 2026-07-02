Анкара наблюдает за попытками Тель-Авива сорвать переговоры Ирана и США

Турция пристально следит за шагами, путем которых Израиль надеется сорвать американо-иранский переговорный процесс, такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Благодаря соглашению, достижение которого стало возможно благодаря усилиям Пакистана, мир смог немного спокойнее выдохнуть"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Однако, подчеркнул он, в последнее время в мировой прессе появляются публикации, посвященные сложностям на пути этого процесса.
По словам главы государства, Турция поддерживает все усилия по снижению напряженности и урегулированию дипломатическим путем.
"Мы внимательно следим за провокациями израильской администрации, направленными на подрыв соглашения"
– Реджеп Тайип Эрдоган
По его словам, наиболее активно такие действия ведутся в Ливане и Сирии.