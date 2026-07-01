Эрдоган поддерживает контакты с Путиным – Фидан

МИД Турции: Путин и Эрдоган контактируют по сложным региональным вопросам, в том числе украинскому конфликту.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в постоянном контакте с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны обмениваются мнениями по региональным темам – ситуации на Черном море, а также украинскому конфликту, сообщил глава дипведомства Турции Хакан Фидан.

"Президент Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом Путиным. Они регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине и другие актуальные темы"

– Хакан Фидан

Как отметил глава турецкого дипведомства, диалог глав государств важен для региональной стабильности, а также дипломатических решений по сложным вопросам.