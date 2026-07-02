Президент Азербайджана поздравил Трампа с 250-летним юбилеем США

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев направил поздравительное послание американскому президенту Дональду Трампу по случаю празднования 250-летия независимости США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил американского коллегу Дональда Трампа с 250-летием независимости США. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Уверен, что подписанная в феврале Хартия о стратегическом партнерстве, которая вывела наши отношения на качественно новый уровень, придаст новый толчок развитию нашего партнерства не только в таких традиционных областях, как экономика, энергетика, транспортная связность и безопасность, но и в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта и других важных направлениях"

- Ильхам Алиев

Глава государства выразил признательность за усилия США по продвижению мирной повестки на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что сегодня Баку и Ереван живут в мире и налаживают торговые отношения, а также отметил американскую поддержку инфраструктурных проектов, включая коридор TRIPP.

В заключение Ильхам Алиев пожелал дружественному народу США прочного мира и процветания, а Дональду Трампу успехов в высшей государственной деятельности.

Напомним, в рамках развития двусторонних отношений 8 августа прошлого года в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча, а в феврале текущего года Баку и Вашингтон заключили Хартию о стратегическом партнерстве.

Отметим, 4 июля 1776 года в Филадельфии была подписана Декларация независимости США. В текущем году страна отмечает 250-летний юбилей этого исторического события.