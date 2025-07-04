250 лет независимости США: самые необычные факты о главном празднике Америки

В 1776 году 13 британских колоний провозгласили независимость, и в 2026 году США отмечают уже 250 годовщину своего государства. О самых необычных и интересных фактах, связанных с Днем независимости США, рассказываем в нашем материале.

”Нелепо и неприемлемо”, именно такими словами король Великобритании Георг III отреагировал на текст Декларации о независимости США, который привезли ему британские торговцы с далеких американских земель. Как бы то ни было, что случилось, то случилось:

Сколько было Деклараций независимости?

Оказывается, Декларация о независимости 1776 года не первая: за несколько месяцев до официального документа, написанного Томасом Джефферсоном, будущим третьим президентом США, тон задали Род-Айленд и Вирджиния, и именно на вирджинский текст ориентировался Джефферсон, когда писал один из важнейших документов в истории США. Сегодня оригинальная Декларация независимости хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в пуленепробиваемом боксе из титана и стекла, заполненном аргоном, предотвращающим гниение документа.

Что такое Колокол Свободы?

Колокол Свободы - 250-летний символ американской государственности, был отлил в Лондоне за 23 года до независимости США. 8 июля 1776 года, через четыре дня после принятия Декларации, звон колокола собрал на чтение важнейшего документа жителей уже свободной Филадельфии. Как ни странно, Колокол Свободы не сразу стал Колоколом Свободы: прошло 60 лет с объявления независимости Штатами, прежде чем у страны появился любимый символ. Почти 950-килограммовый колокол сперва стал символом борьбы с рабством в 1830е годы благодаря своей надписи, которая была выгравирована на нем еще в Лондоне и представляет собой цитату из книги Левит: ”И объявите свободу на земле всем жителям ее”. Рабство в США было отменено еще спустя 30 лет - в 1862 году, и колокол действительно стал символом свободы во всех ее проявлениях.

”Похороны” короля

В первые годы независимости американцы отмечали праздник не так, как сейчас. Вместо семейной идиллии и барбекю на заднем дворе устраивались ”похороны” короля. В чем заключалась традиция? Накануне праздника жители многих американских городов, в том числе Нью-Йорка, Балтимора и Бостона, делали чучело британского короля Георга III в полный рост из соломы, одевали его в старую одежду и даже водружали на голову корону. Затем происходило шествие по центру города: огромные толпы шли за деревянным гробом, в котором лежал ”король”, изображая рыдания и скорбь. Добравшись до площади, толпа объявляла ”короля” виновным в тирании и жестоко растерзывала чучело. Соломенного ”короля” вешали, обезглавливали, закапывали в могиле и полностью уничтожали. Этот ритуал независимых колонистов символизировал окончательную смерть британского правления.

Сколько едят и пьют в День Независимости?

День независимости США, 4 июля, официальный выходной в Америке, и большинство американцев в этот день собираются семьями, устраивают праздничный ужин и барбекю. В праздник съедается огромное количество самой разной еды: более 150 млн хот-догов, 300 тысяч тонн куриных крылышек и 90 тысяч тонн мяса, выписывается более полутора миллиардов бутылок пива и 500 млн банок газировки, в основном колы. На праздничное угощение и напитки американцы ежегодно тратят почти $9,5 млрд, что делает 4 июля одним из самых коммерчески выгодных торжеств года в США.

Самый опасный день в году

По статистике, 4 июля не только самый радостный для американцев день в году, но и самый опасный. Ежегодно в День независимости США более 10 тысяч граждан страны попадают в больницы в связи с травмами, полученными во время запусков фейерверков. В основном страдают пальцы, руки, головы и лица. Около 25% праздничных жертв фейерверков - люди, которые находились рядом во время их запуска. Такое большое количество травм связано с тем, что абсолютное большинство американцев, запуская фейерверки, не соблюдают правила техники безопасности и зачастую даже не знают, как правильно это делать.