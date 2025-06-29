День независимости США: Лавров поздравил Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму госсекретарю США Марко Рубио в связи с Днем независимости Соединенных Штатов Америки.
"Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле"
– Сергей Лавров
Также глава внешнеполитического ведомства России поздравил американский народ и выразил поддержку РФ "его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты". Министр пожелал народу США идти путем мира и общего процветания, чтобы заветы американской Декларации независимости "о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью" оставались незыблемыми.
Президенты двух стран провели телефонный разговор накануне праздника в Штатах. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и напомнил, что РФ внесла свой вклад в американскую независимость.