День независимости США: Лавров поздравил Рубио

Поздравление с 249-м Днем независимости США направил глава российского МИД американскому коллеге. Лавров выразил надежду, что отношения двух стран обретут позитивную стабильность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму госсекретарю США Марко Рубио в связи с Днем независимости Соединенных Штатов Америки.

"Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле"

– Сергей Лавров

Также глава внешнеполитического ведомства России поздравил американский народ и выразил поддержку РФ "его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты". Министр пожелал народу США идти путем мира и общего процветания, чтобы заветы американской Декларации независимости "о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью" оставались незыблемыми.

Президенты двух стран провели телефонный разговор накануне праздника в Штатах. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и напомнил, что РФ внесла свой вклад в американскую независимость.