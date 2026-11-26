Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что "Газпром" и турецкая Botas заключили трехлетнее соглашение о поставках российского газа в Турцию на прежних условиях.

"Газпром" и турецкая Botas договорились продлить поставки газа в Турцию еще на три года. Об этом журналистам на полях российско-турецкого бизнес-форума сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Конечно, обсуждали. "Газпром" с Botas уже подписали контракт. Там продление контракта на три года"

- Александр Новак

Вице-премьер уточнил, что объемы и условия поставок российского газа в Турцию по новому соглашению останутся прежними.

Напомним, предыдущее продление договоренностей состоялось в декабре 2025 года — тогда срок поставок 21,75 млрд куб. м газа из РФ по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" увеличили на год.