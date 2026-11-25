Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала недавнее высказывание российского коллеги Сергея Лаврова, который подтвердил интерес России к нормализации отношений с Грузией.
Она отметила, что одного стремления к нормализации отношений недостаточно.
"Если Россия хочет нормализовать отношения с Грузией, здесь нечего скрывать, и все мы хорошо знаем, какие шаги и с чьей стороны должны быть предприняты для того, чтобы в этом отношении был какой-либо прогресс с Российской Федерацией"
– грузинский министр
Она акцентировала внимание на то, что Грузия хочет увидеть конкретные действия и шаги, направленные на реализацию данного желания.
"Это желание не может быть реализовано с нашей стороны, мы не та страна, которой предстоит предпринять какие-либо шаги в отношении Российской Федерации"
– Мака Бочоришвили
Накануне спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что принцип отношений Грузии с другими странами, включая Россию, основывается на справедливости.
Напомним, на прошлой неделе в Минске состоялась встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгия Зурабашвили. После нее Россия и Грузия сообщили о достижении в ходе этих переговоров ряда договоренностей.