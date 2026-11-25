Мака Бочоришвили заявила о необходимости конкретных шагов со стороны России для нормализации двусторонних отношений. Она отметила, что одного желания для этого недостаточно.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала недавнее высказывание российского коллеги Сергея Лаврова, который подтвердил интерес России к нормализации отношений с Грузией.

Она отметила, что одного стремления к нормализации отношений недостаточно.

"Если Россия хочет нормализовать отношения с Грузией, здесь нечего скрывать, и все мы хорошо знаем, какие шаги и с чьей стороны должны быть предприняты для того, чтобы в этом отношении был какой-либо прогресс с Российской Федерацией"

– грузинский министр

Она акцентировала внимание на то, что Грузия хочет увидеть конкретные действия и шаги, направленные на реализацию данного желания.

"Это желание не может быть реализовано с нашей стороны, мы не та страна, которой предстоит предпринять какие-либо шаги в отношении Российской Федерации"

– Мака Бочоришвили

Накануне спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что принцип отношений Грузии с другими странами, включая Россию, основывается на справедливости.

Напомним, на прошлой неделе в Минске состоялась встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгия Зурабашвили. После нее Россия и Грузия сообщили о достижении в ходе этих переговоров ряда договоренностей.