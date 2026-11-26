Глава МИД Азербайджана сообщил, что республика расширила список товаров, поставляемых в Армению. Ранее были сняты ограничения Азербайджана на поставки грузов в Армению и из нее.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал сегодня на совместном брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цахкной о расширении перечня товаров, которые республика поставляет в соседнюю Армению.

Глава МИД Азербайджана напомнил, что Баку снял ограничения на транзит грузов в Армению и из нее.

"С конца прошлого года наша страна поставляет в Армению ряд товаров, в том числе нефтепродукты. Сейчас перечень поставляемых товаров расширяется"

– Джейхун Байрамов

Азербайджанский и эстонский министры обсудили работу на железнодорожной линии и связанные с этим переговоры. Также стороны затронули тему участившихся контактах между госорганами Азербайджана и Армении и диалоге между представителями гражданского общества двух стран.

Отдельно Байрамов и Цахкна обсудили проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Глава азербайджанского МИД рассказал о принятых в Армении решениях и отметил, что работы на месте уже начались.

Также был затронут вопрос о новой конституции Армении.

Кроме того, Байрамов поведал эстонскому коллеге о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, строительстве и возвращении жителей.

"Около 100 тысяч человек уже переехали на эти территории, живут, работают и учатся там. Этот процесс продолжается быстрыми темпами"

– Джейхун Байрамов

Также министры обменялись мнения по международной повестке.