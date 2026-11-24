Россия и Китай содействуют дипломатическому урегулированию конфликта США и Ирана, заявил Дональд Трамп.
Лидер США Дональд Трамп заявил о поддержке со стороны РФ и Китая процесса иранского урегулирования. По словам Трампа, Москва и Пекин стремятся к дипломатическому урегулированию.
"Я думаю, обе [страны] хотят, чтобы была сделка по Ирану. И я думаю, что они мне помогают в этом отношении"
– Дональд Трамп
Трамп также заявил, что США находятся "в шаге" от победы над Ираном, при этом Вашингтон оставляет пространство для дипломатического урегулирования.