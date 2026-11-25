Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко сообщил, что страны Ближнего Востока готовы рассмотреть предложенную Россией обновленную концепцию коллективной безопасности в регионе.
Страны Ближнего Востока выразили готовность рассмотреть предложенную Россией обновленную концепцию коллективной безопасности в регионе. Об этом "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Наши арабские друзья с интересом восприняли эту концепцию и сообщили нам о готовности рассматривать возможность ее осуществления на деле, как только создастся такая благоприятная обстановка для этого"
- Георгий Борисенко
Как он отметил, концепция предполагает, что основную ответственность за обеспечение своей безопасности несут именно прибрежные государства Ближнего Востока и делают это с учетом интересов друг друга.
"И это будет способствовать укреплению безопасности и стабильности"
- Георгий Борисенко