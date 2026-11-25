Десятки ярмарок вакансий было проведено на освобожденных территориях Азербайджана. Кроме того, в Лачыне состоялась ярмарка профессий.

Государственное агентство занятости Азербайджана за период с начала текущего года провело почти 50 ярмарок вакансий на освобожденных территориях Азербайджана, такое сообщение распространило Минтруда и соцзащиты республики.

В общей сложности было организованы 47 ярмарок.

Больше всего мероприятий принял Лачын, где прошли 12 ярмарок. В Джебраиле были устроены девять ярмарок, в Зангилане – восемь, в Ханкенди – пять, в Агдаме – четыре, в Шуше – три. Физули, Ходжавенд, Кельбаджар и Агдере приняли шесть таких мероприятий.

Кроме того, в Лачыне также была организована ярмарка профессий. В ходе нее работодатели рассказали о более 40 профессиях, предоставили информацию о том, где их можно получить. В программу вошли и мастер-классы.