Президент Ирана заявил, что санкции и война не остановили развитие страны, чтобы оно продолжалось, гражданам следует отложить разногласия и объединить усилия.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что развитие Исламской Республики продолжается, и призвал граждан страны "объединить усилия".

Пезешкиан отметил, что противники Ирана хотят, чтобы страна развалилась, но граждане "должны отложить разногласия, объединить усилия и, опираясь на собственные силы и участие народа, продолжить движение по пути развития страны".

Президент Ирана добавил, что ни санкции, ни военный конфликт с США, не остановили развитие ИРИ.