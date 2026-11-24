Глава грузинского МИД сообщила о постоянном диалоге между Тбилиси и Баку. Азербайджан и Грузия совместно реализуют важные проекты в регионе, страны связывает стратегическое партнерство.

Азербайджан – стратегический партнер Грузии, совместно две страны занимаются реализацией важных проектов в регионе, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Глава грузинского МИД отметила, что в текущих условиях глобальных вызовов и геополитического контекста отношениям между Тбилиси и Баку и потенциалу сотрудничества двух стран уделяется еще большее внимание.

Она указала на необходимость регулярного обмена мнениями для более эффективного представления интересов двух стран в нынешних геополитических условиях.

"Наше стратегическое партнерство с Азербайджаном очень насыщенное по своему содержанию. Оно также предполагает интенсивный политический диалог. В этом году состоялся ряд визитов на высоком государственном уровне"

– Мака Бочоришвили

Министр напомнила, что президент Ильхам Алиев посетил Грузию, а премьер Грузии Ираклий Кобахидзе совершит официальный визит в Азербайджан. Также состоялись визиты премьер-министра Азербайджана в Грузию. Кроме того, два государства продолжают взаимные визиты министров, курирующих различные сферы.

"В начале следующего года мы ожидаем визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тбилиси. Кроме того, мы начнем подготовку официального визита премьер-министра (Ираклия Кобахидзе) в Азербайджан. Это также станет важной частью повестки наших политических отношений"

– Мака Бочоришвили

Тбилиси на ежедневной основе продолжает взаимодействовать с соседней и дружественной страной, подчеркнула она.

По словам Бочоришвили, политический диалог между Грузией и Азербайджаном охватывает конкретные проекты, потенциал сотрудничества и текущую ситуацию в регионе. Особое значение придется сотрудничеству в развитии транспортного коридора, транзите энергоресурсов и других сферах.

"Все это открывает перспективы для развития Среднего коридора, что имеет очень важное значение"

– Мака Бочоришвили