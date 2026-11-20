Промышленный технопарк создадут в Ставрополе, об этом стало известно по итогам встречи первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
"Одной из тем встречи стало создание в Ставрополе промышленного технопарка в сфере электронной промышленности. На его площадке планируется организовать выпуск современной радиоэлектронной продукции, вычислительной техники промышленного назначения, а также разработку программного обеспечения"
– правительство РФ
Инвестиции в проект превысят 2,3 млрд рублей. Новый технопарк создаст в городе свыше 500 новых рабочих мест, кроме того, появятся условия для развития высокотехнологичных производств в регионе.
Проект планируется рассмотреть в рамках ближайшего отбора промышленных технопарков в 2027 году.