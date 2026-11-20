В Ставрополе будет создан промышленный технопарк, на его строительство пойдет более 2,3 млрд рублей.

Промышленный технопарк создадут в Ставрополе, об этом стало известно по итогам встречи первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

"Одной из тем встречи стало создание в Ставрополе промышленного технопарка в сфере электронной промышленности. На его площадке планируется организовать выпуск современной радиоэлектронной продукции, вычислительной техники промышленного назначения, а также разработку программного обеспечения"

– правительство РФ

Инвестиции в проект превысят 2,3 млрд рублей. Новый технопарк создаст в городе свыше 500 новых рабочих мест, кроме того, появятся условия для развития высокотехнологичных производств в регионе.

Проект планируется рассмотреть в рамках ближайшего отбора промышленных технопарков в 2027 году.