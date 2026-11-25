Пятая встреча представителей Азербайджана и Армении началась сегодня на армянской территории. Во встрече в рамках инициативы "Мост мира" участие принимают 60 представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

В Армении стартовала пятая азербайджано-армянская встреча в рамках инициативы "Мост мира". Двухдневное мероприятие (26–27 ноября) проходит в формате расширенного круглого стола.

"На этот раз встреча проходит в Армении. В мероприятии принимают участие в общей сложности 60 представителей гражданского общества Азербайджана и Армении"

– сообщение диалоговой платформы "Мост мира"

На встрече стороны обсудят мирную повестку, которая была согласована на саммите в Вашингтоне 8 августа 2025 года, а также инициативы, призванные укрепить и институционализировать мирный процесс между Баку и Ереваном.

Напомним, первая встреча в рамках платформы "Мост мира" состоялась в октябре 2025 года в Ереване, затем через месяц прошла встреча в Баку. В 2026 году в феврале в Армении прошел двусторонний круглый стол представителей гражданских обществ, затем стороны встречались в Габале в начале апреля. Данная встреча – пятая с момента запуска платформы, цель которой в укреплении доверия и налаживания устойчивого диалога между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении.