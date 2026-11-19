По объему вложений в международную инициативу "Пояс и путь" Азербайджан идет сразу после Китая, заявил министр энергетики республики Парвиз Шахбазов.

Азербайджан входит в число главных инвесторов инициативы "Пояс и путь" и по объему вложений занимает второе место после Китая. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Парвиз Шахбазов.

​"На IV Конференции министров энергетики стран инициативы "Пояс и путь" в Циндао мы подчеркнули, что Азербайджан одним из первых поддержал эту инициативу, а по объему инвестиций, вложенных в ее реализацию внутри страны и за рубежом, занимает второе место после самого Китая"

- Парвиз Шахбазов

​Министр пояснил, что позиции страны укрепляют энергетические маршруты, которые соединяют Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ, Турцию и Европу.

​Шахбазов добавил, что стратегическое партнерство Баку и Пекина создает условия для совместных проектов в зеленой энергетике.

​Отметим, что Китай запустил инициативу "Пояс и путь" в 2013 году для развития инфраструктуры, торговли и гуманитарных связей. К настоящему времени соглашения о сотрудничестве в рамках проекта подписали более 150 стран и 30 международных организаций.